Экстра-камера и мегаяркий экран. Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, видео и фото

В рамках проведения специального мероприятия Samsung Unpacked 2018 в Барселоне был официально представлен новый смартфон Samsung Galaxy S9.

Как и устройство предыдущего поколения, сообщает официальный сайт Samsung, смартфон Samsung Galaxy S9 содержит Infinity Display на базе панели Super AMOLED с диагональю 5,8 дюйма и разрешением 2960х1440 точек (соотношение сторон 18.5:9). Более крупная модификация Galaxy S9 Plus содержит 6,2-дюймовый дисплей с тем же разрешением. По заверениям производителя, для флагмана нынешнего года используется панель с увеличенным запасом яркости.

Объем оперативной памяти составит 4 ГБ. Что касается процессоров, их два – Snapdragon 845 от Qualcomm для китайского и американского рынков и Exynos 9810 для остальных. В качестве установленной ОС используется Android 8.0 Oreo, поверх которого установлена последняя версия Samsung Experience.

Одной из ключевых особенностей Galaxy S9/S9+ стала полностью переработанная камера. Фронтальная так и осталась 8-мегапиксельной, основная получила 12-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией и изменяемой диафрагмой (f/1.5, 26mm и 1/2.5", 1.4 µm). Отмечается, что в новом смартфоне улучшилось качество съемки в темное время суток.

Кроме этого, камера поддерживает функцию Super Slow-mo, которая позволяет записывать видео в замедленном режиме.

"Super Slow-mo увеличивает скорость затвора камеры до 960 fps и способна записывать видео, которое в четыре раза медленнее, чем любая другая мобильная технология с замедленным движением", – отметили в Samsung.

Напомним, предыдущие новинки Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus – названы лучшими смартфонами 2017 года, согласно рейтингу издания TechRadar.