Американские ученые создали искусственный глаз

Ученые из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете разработали искусственный глаз с электронным управлением. Изобретение сделано в форме металинзы (сделана из силикона), которая устроена аналогично человеческому глазу. Ее фокусное расстояние может изменяться с помощью искусственных мышц.

Человеческий глаз с помощью искусственной мышцы может менять кривизну хрусталика - линзы, которая фокусирует отражение световых лучей от объекта. За счет этого глаз может одинаково хорошо видеть и различать предметы, находящиеся на различном расстоянии, сообщает The Harvard Gazette.

Толщина линзы составила 30 микрометров. В качестве искусственной мышцы, управляющей оптическими свойствами искусственного глаза, использовалось электромеханическое устройство из диэлектрического полимера и электродов.

Изобретение функционирует по принципу обычного человеческого глаза - фокус наводится при помощи сжатия или растяжения линзы.

"Это показывает широкие возможности использования встроенного оптического масштабирования - в камерах мобильных телефонов, очках и приборах виртуальной и дополненной реальности", - заявил один из авторов исследования Алан Ше.

Помимо использования для развития технологий, искусственная линза может в будущем применяться в офтальмологии. По мнению ученых, с помощью искусственного глаза можно корректировать дефекты зрения, в частности, астигматизм.

"Мы делаем еще один шаг вперед, чтобы создать возможность динамического исправления аберраций, таких как астигматизм и сдвиг изображения, что естественным образом не может сделать человеческий глаз", - рассказал Алан Ше.

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