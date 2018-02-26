Ученые предупредили, когда будет магнитная буря

В середине марта — 18 числа — на Земле ожидается слабая магнитная буря, также магнитосфера будет возбужденной 14, 16 и 17-го.

В начале марта магнитосфера будет спокойной, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физический институт Петра Лебедева Российской академии наук.

В дни магнитных бурь врачи советуют придерживаться правильного режима дня, спать не менее восьми часов в сутки, сбалансировано и регулярно питаться, избегать употребления острых блюд и алкоголя, сократить употребление сладкого, отложить изнурительные тренировки.

Напомним, 31 января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.