Гороскоп на март 2018: что звезды сулят каждому из знаков Зодиака

Март 2018 года станет месяцем контрастов: его начало будет не особенно благоприятным, вторая декада чуть лучше, а конец месяца совсем плохой.

В начале месяца — с 1 по 7 марта — на небе произойдет соединение Солнца и Нептуна, а Меркурий еще будет находиться в Рыбах. Поэтому это будет довольно ненадежный период в плане финансов и денежных вопросов. В это время лучше воздержаться от инвестирования, потому что будут сплошные обманы и ограбления. Однако для шарлатанов, напротив, период с 1 по 7 марта будет удачным — объегоривать других им будет легко.

Начало месяца будет хорошим для творческих людей, а также для тех, кто занимается духовными практиками. Это — благоприятный период для принятия сана, инициации, блестящее время, чтобы принять крещение тому, кто все еще не крещенный.

Хороший период начинается с 8 марта, когда и Венера, и Меркурий одновременно перейдут в зодиакальный знак Овен. 8 марта — это день, когда парни и девушки, мужчины и женщины могут неожиданно влюбляться. В этот период стремительно будут налаживаться важные дела — и финансовые, и любовные.

Меркурий в соединении с Венерой в Овне будет способствовать амурным делам в период 8-13 марта. В это время также хорошо венчаться, делать предложение руки и сердца.

Затем мы сможем наблюдать интересное вхождение Марса в Козерога — с 18 марта. Это хорошее время для продвижения по карьерной лестнице. Этот период продлится до 22 марта, то есть до момента, когда Меркурий станет ретроградным. Этот период хорош для достижения поставленных целей, потому нужно перед собой ставить глобальные цели. Тем более, что 17 числа будет новолуние, а это значит, что 17-18 марта благоприятно строить долгосрочные планы, ставить перед собой прагматичные цели, начинать бизнес, встречаться с людьми, активизировать свою финансовую деятельность. Это лучшее время, чтобы "перерезать ленточку" и открыть предприятие.

К сожалению, не очень благоприятным будет конец марта. 23 марта Меркурий становится ретроградным, и тут же может начать затухать финансовая активность. В это время могут рушиться финансовые рынки, что-то невообразимое может начать происходить с валютой, в частности, с биткоином. Зато это будет благоприятное время, чтобы восстановить связи со старыми друзьями, сказать им "вернись, я все прощу". Это хорошее время, чтобы вернуть людей из прошлого, ездить к старым друзьям и возвращать денежные долги.

Наиболее аварийным будет период с 23 по 31 марта, когда Марс на небе будет соединяться с Сатурном и создавать жесткий квадрат к Солнцу. В это время лучше воздержаться от поездок. В частности, стоит отменить отдых на горнолыжных курортах, потому что в это время могут быть всякого рода обвалы, и нужно быть крайне осторожным в горах и в авиапутешествиях. А еще в этот период нужно быть предельно аккуратными с электричеством.

Так что конец марта неблагоприятный, к тому же, он будет совпадать с ретроградностью Меркурия. Поэтому все дела, назначенные на 23-31 число, могут в дальнейшем закончиться крахом.

Также в этот период, особенно между 27 и 31 числом, когда Венера будет в соединении с Ураном, может случиться целая цепь разводов и неожиданных расставаний. Так что это неблагоприятное время для семейных отношений, поскольку велик риск скандалов, выяснения отношений в семье.

И также это время неблагоприятно для инвестиций, игры на деньги, ставок, поскольку люди могут неожиданно прогореть.

Вообще, март у нас будет порывистым, страстным, и в это время многие могут совершать необдуманные поступки. Потому мой совет как астролога: в этот период нужно семь раз отмерить, и один раз отрезать — уж слишком возбужденный, быстрый и неугомонный март нас ожидает.

Также 21 марта наступает астрологический новый год, славянский, символ которого — Ёж. Рано утром этого дня нужно встречать восход Солнца и загадывать желание с первым его лучом, чтобы спроецировать для себя благоприятное будущее.

Вблизи 2 марта, когда будет полнолуние, возможен пик неблагоприятных ситуаций, особенно это может быть связано со здоровьем. Поэтому между 1 и 3 числом нужно быть очень осторожным с лекарствами и позаботиться о сердечно-сосудистой системе.

Наиболее удачливыми в марте будут Львы. Им многое будет удаваться в карьере, в продвижении по карьерной лестнице. В работе они могут достигать вершин. В отношениях с начальством для них сложится очень благоприятная ситуация. В марте Львы могут много рисковать и делать жизненные ставки, особенно в середине месяца — им будет везти.

Также будет фартить в марте Водолеям. Представителей этого знака Зодиака в этом месяце могут ждать удачные поездки и путешествия. У них будет складываться все, что касается образования: поступление в вуз, сдача экзаменов, защита научных работ… Водолеи в марте смогут найти влиятельных покровителей, от которых могут получить протекцию и помощь в устройстве на работу. Особенно такая тенденция будет прослеживаться в начале и середине месяца.

Также очень благоприятная ситуация у Скорпионов. Их ждет удача во всем, что касается любви, сексуальности и отношений. В это время одинокие Скорпионы могут встретить свою вторую половинку. Их ждет множество перемен к лучшему и благоприятных начинаний. Им можно открывать новый бизнес, особенно в середине месяца. Они могут быть удачливыми в игре и делать выгодные финансовые ставки.

Благоприятная ситуация и у Тельцов. Хорошие финансовые возможности у них могут возникать совершенно неожиданным образом. Они могут строить долгосрочные планы, проекты, финансовые дела, особенно с середины и до конца месяца. Они могут реализовываться благодаря хорошо выстроенной тактике. Им важно задуматься о чем-то глобальном в своей жизни и в марте начать претворять это в жизнь.

Больше всего может не везти в марте четырем знакам. Первый из них — Козерог. У Козерогов могут возникать сложные ситуации, касающиеся их здоровья, особенно во второй половине месяца при вхождении Марса в Козерога. Особенна это касается декабрьских Козерогов. Всем Козерогам будет плохо, но особенно — декабрьским. Травмы, ушибы, опасность попасть в катастрофы, опасность изнасилования для женщин, свержение с начальствующих вершин, посадка в тюрьму — все это грозит Козерогам в марте. Так что для них это весьма мучительный период.

У Раков тоже месяц будет не самым удачным. Их ждут противостояние, суды, следствия, сложные ситуации с супругами, могут появляться влиятельные открытые враги. В это время Ракам лучше не высовываться, а сидеть тише воды, ниже травы, иначе они могут нарваться на неприятности.

Не очень хороший период у Овнов, поскольку они могут лишиться должности или серьезно повздорить с начальством. А, кроме того, у них могут возникнуть проблемы с законом. Особенно в первой половине месяца им не будет везти, а вот во второй — попустит. Так что во второй половине месяца для них сложится более-менее благоприятная ситуация.

Неблагоприятный период ждет в марте Весов. Особенно в плане здоровья. У них могут обнаруживаться какие-то неожиданные заболевания, или могут обостряться хронические болезни. Также неблагоприятная ситуация в плане недвижимости, потому им не следует ничего менять или покупать. У Весов могут возникать финансовые неудачи и неурядицы. Могут быть сложные ситуации с родственниками. Для Весов также велика опасность пожаров в доме, потому не забывайте выключать обогревательные приборы, утюги и все остальное. Это — месяц, который Весам лучше пересидеть и переждать.

И для еще четырех знаков март будет нейтральным и пройдет более-менее.

Так, Рыбам в первую половину месяца будет везти в любви и отношениях. У них может быть весьма плодотворный творческий период. А вот во второй половине марта могут возникнуть неожиданные сбои в работе, трудные ситуации, связанные с клиентами, есть риск потерять важных спонсоров. Зато в первой половине месяца Рыбам неожиданно могут поступать очень выгодные финансовые предложения. Так что интуитивно Рыбы уже могут настраивать себя на благоприятную волну в первой половине марта.

У Дев будет прекрасная вторая половина месяца в плане нахождения сексуального партнера, любви, амурных дел. Они в это время могут получить финансовую или материальную помощь. Также это хороший месяц для Дев, чтобы зачать детей, делать ЭКО. Вообще, если Девы будут думать, делать аборт или нет, то лучше отказаться от этой идеи, поскольку дети, зачатые в это время, могут быть гениальными.

У Стрельцов начало месяца может быть не особо благоприятным, так как они рискуют попасть в сложные ситуации. У них есть опасность драк, получения ссадин, возникновения неожиданных ситуаций в дороге, так что лучше никуда не ездить примерно до 10 марта. А во второй половине месяца у Стрельцов может активизироваться благоприятная ситуация в плане финансов и денег — им будет везти. Они могут быть удачливы в командировках, поездках, дальних странствиях, путешествиях. В это время для них хорошо отдохнуть на островах. В общем, им больше нужно надеяться на вторую половину месяца.

У Близнецов тоже сложный период в начале месяца. Им будет то хорошо, то плохо. У них могут быть неадекватные ситуации в плане встреч, договоренностей, их могут обманывать. Зато их ждет хорошая вторая половина месяца. В это время они могут найти множество друзей, приятелей, могут получить протекцию, устроиться на работу, а также найти хорошую клиентуру. И, как никто другой, Близнецы могут строить планы о семейном счастье, предлагать руку и сердце. В марте они могут встретить любовь всей своей жизни.

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Влад Росс, известный украинский астролог, специально для "Главреда"