Ученые выяснили, на сколько лет женщины стареют после рождения детей

Исследователи из Университета Джорджа Мейсона (США) выяснили, что рождение ребенка вызывает ускоренное старение женского организма − на 11-летний срок.

Соответствующее сообщение в понедельник, 26 февраля было опубликовано в специализированном издании Science Alert.

Согласно обнародованным данным, ученые использовали информацию, накопленную1999-2002 годах в ходе долговременного исследования NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey). Оно посвящено определению факторов риска различных заболеваний. Кроме того, были проанализированы образцы ДНК, взятые почти у двух тысяч женщин. При этом особое внимание уделялось состоянию теломер — "концов" хромосом, отвечающих за защиту генов от повреждений во время деления клетки.

Оказалось, что у рожавших женщин наблюдается сильное укорачивание теломер и ускорение клеточного старения. Соответственно, у них отсутствует около 116 пар оснований, что эквивалентно старению приблизительно на 11 лет.

Напомним, ранее ученые рассказали о факторе, влияющем на женское желание секса.