Земля в иллюминаторе. Стало известно, когда заработает первый отель в космосе

С 2021 года на Землю, родную планету Homo sapiens, можно будет посмотреть из окна орбитального космического отеля.

Такую межпланетную гостиницу планирует построить миллиардер Роберт Бигелоу, владелец сети бюджетных отелей и основатель компании Bigelow Aerospace, сообщает портал "Travel+Leisure".

В компании коммерсанта уже заканчивают разработку космических модулей "B330-1" и "B330-2" и отвечает за их отправку на орбиту. Кроме того, Бигелоу создал дочернюю организацию Bigelow Space Operations для управления этими модулями, из которых и будет построен орбитальный отель.

Также проект предусматривает соединение двух кораблей – с последующим образованием частной космической станции, которая будет работать на низкой околоземной орбите.

Стоимость космического отдыха в орбитальном отеле, как утверждает Бигелоу, "будет измеряться восьмизначными суммами".

НАпомним, ранее ученые рассказали о том, какую опасность несут "послания инопланетян".