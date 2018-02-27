Билет на украинский Hyperloop: эксперты подсчитали стоимость проезда

Если Мининфраструктуры будет ставить перед собой цель покрыть исключительно эксплуатационные расходы, то стоимость билета из Киева в Одессу на Hyperloop составит 19,9 долларов, что по нынешнему курсу приблизительно эквивалентно 540 гривнам.

Такая модель оценивания стоимости используется в США на маршруте Лос-Анджелес – Сан-Франциско. Ориентировочный подсчет сделали и опубликовали на официальном сайте эксперты аналитического центра Украинский институт будущего.

По мнению аналитиков, существует и другой вариант расчета. Его используют, если хотят внести в стоимость строительство объекта. Если основываться на том, что проект должен окупиться через 30 лет, то цена билета из Киева в Одессу должна быть не менее 4 384 грн.

Время поездки из Одессы в Киев составит 31 минуту. Например, поезд "Интерсити" это же расстояние преодолевает за шесть часов, за что пассажир оплачивает около 350 гривен. Билет на самолет на это направление обойдется в сумму порядка трех тысяч гривен, а время перелета составляет один час.

По оценке Украинского института будущего, прогнозируемая стоимость Hyperloop в Украине по маршруту "Киев-Одесса" составит 3,6 миллиарда долларов. В то же время, как отмечают эксперты, сметную цену проекта может увеличить изменение стоимости основных составляющих, затраты на разрешения, покупка земельных участков и прочие непредвиденные расходы.

Напомним, о вероятном строительстве в Украине сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop заявил глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян. Он подчеркнул, что на реализацию проекта может уйти очень много времени.