Победа суперкомпьютера. В Германии робота научили приносить пиво из холодильника

В Германии разработчики гуманоидного робота TIAGo из компании PAL Robotics научили искать путь к холодильнику, открывать его и приносить оттуда пиво запрошенной марки.

Как говорится в описании проекта на сайте ChallengeRocket, робот TIAGo был совмещен с суперкомпьютером NVIDIA Jetson TX2, который использовался в качестве зрительной системы. С помощью него гуманоид смог построить маршрут до холодильника, найти его ручку, а также выбрать пиво нужной марки из нескольких, находившихся в холодильнике.

Перед экспериментом робот прошел обучение на 60 изображениях бутылок на 20 различных фонах. Для этого использовался алгоритм семантической сегментации: он позволял TIAGo выделять объекты на общем фоне и классифицировать их по форме.

Напомним, ранее робот-собака научился открывать дверь.