В Раде упростили правила ввоза в Украину заграничных авто: подробности

Депутаты украинского парламента упростили некоторые нормы таможенного законодательства относительно импорта и регистрации автомобилей.

Такое сообщение во вторник 27 февраля, было опубликовано на официальном интернет портале Верховной Рады.

Изменения в "Закон о ввозе на таможенную территорию Украины и регистрацию транспортных средств" (№5470-д) поддержали 235 народных избранников.

В документе предлагается отмена требования о предоставлении сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам во время ввоза и въезда на транспортных средствах а пределы Украины.

К слову, на данный момент таковой сертификат необходимо предъявлять дважды - при ввозе автомобиля и при его госрегистрации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украина на год отложили налог о заграничных посылках.