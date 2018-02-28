Зеркало за 20 миллионов долларов: в Аризоне создают гигантский телескоп, видео

В лаборатории Университета Аризоны создают зеркало для крупнейшего в мире телескопа. Первую часть зеркала команда сделала еще в 2005 году. Производство каждого зеркала стоит около 20 миллионов долларов и занимает более двух лет.

Сначала специалисты заказывают 17 тонн специального стекла и проверяют его на наличие недостатков. Затем они строят керамическую конструкцию диаметром 15 метров, которая служит в качестве формы для стекла. Стекло медленно расплавляют, а затем охлаждают в этой форме в течение 3-х месяцев. Всего для телескопа необходимо 7 зеркал высотой 8,4 м каждое. Их объединят в 24,5-метровый зеркальный телескоп.

После охлаждения массивная техника поднимает зеркало и переводит его в вертикальное положение. Инженеры перемещают зеркало, чтобы сформировать и отполировать переднюю грань — процесс занимает около 18 месяцев. Параллельно оно проходит четыре оптических теста, некоторые из которых были специально разработаны для этого проекта.

Исследователи планируют завершить строительство телескопа в 2025 году. После этого Магелланов телескоп станет крупнейшим в мире. Он в 10 раз превысит размер космического телескопа Хаббл. Благодаря новому аппарату астрономы смогут открывать экзопланеты и изучать темную материю.

Ранее телескоп NASA масштабно показал Туманность Ориона, видео.