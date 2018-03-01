Три колеса и пропеллер: в Нидерландах презентовали летающую машину

В Нидерландах презентовали гибрид автомобиля и вертолета, над которым команда разработчиков трудилась 10 лет.

Чудо-авто имеет три колеса и пропеллер, и из автомобиля в вертолет превращается за каких-то 10 минут, говорится в сюжете ТСН.

Рассчитана машина только на водителя и одного пассажира. Разработчики говорят, что покупатели такой машины смогли бы летать, например, на работу. Стоит гибрид 500 тысяч евро.

Пока что в мире существует всего лишь 90 таких авто.