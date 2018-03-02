Американский ученый просчитал дату начала Третьей мировой войны

Американский ученый, профессор факультета компьютерных наук Университета Колорадо Аарон Клаузет предсказал начало Третьей мировой войны.

Он проанализировал все прошлые войны начиная с 1823 (французская интервенция в Испании) и до 2003 года (вторжение США и их союзников в Ирак), пишет Ридус.

Клаузет считает, что силы зла пока копят силы для нового грандиозного душегубства.

По его вычислениям, максимальный разрыв между Второй и Третьей мировой войной может составлять 205 лет. Таким образом, война должна начаться в 2150 году.

Если же человечество протянет без третьей мировой больше этого срока, значит, математическая модель конфликтов не верна в том смысле, что люди сумели достичь пресловутого "нового мышления" и запретили себе пытаться решать проблемы массовыми убийствами, считает Аарон Клаузет.

Напомним, эксперт военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что Третья мировая война уже идет в Сирии, поскольку в ней участвуют Россия и США, но она приняла другой формат.