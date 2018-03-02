Три дня скорби перед концом света: наблюдатели показали видео странного явления судного дня

Человечество ожидает три дня скорби перед наступлением апокалипсиса. Три ужасных дня тьмы будут сопровождаться огнем, который сплошным потоком низвергнется с небес, а солнце исчезнет с небосклона.

Христианские теоретики уверены, что человечество вступило во времена апокалипсиса, описанного в Библии, сообщает express.

Сторонники теории заговора утверждают, что последним "аккордом" для землян станет появление планеты Х-Нибиру, которая окончательно уничтожит Землю, которая давно созрела для библейских явлений.

В течение последних лет появляется все больше подтверждений данных теорий. Люди наблюдают за появлением в небе "второго солнца" в разных районах Земли.

Новыми кадрами странного явления поделилось издание dailystar.

Автор снятого ролика сделал съемку с помощью беспилотного летательного аппарата с поляризованной линзой. Камера крутится вокруг, и мы видим, что солнце ярко светит на горизонте, но по мере того, как фильтр темнеет, рядом появляются два других объекта.

Автор кадров уверен, что это и есть сокрушительная Нибиру, которая уже находится в нашей Солнечной системе.

Ошеломляющие кадры были сняты в США в штате Колорадо. Ролик на канале YouTube собрал множество просмотров.

Огромное количество пользователей склоняется к версии, что на кадрах не что иное, как планета Х, несущаяся к Земле.

Ранее предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) рассказал о приближении конца света.