Астрономы назвали число опасных астероидов, угрожающих Земле в 2018 году

В 2018 году на очень близком расстоянии от нашей планеты пролетят 34 астероида, диаметр которых составит около 100 метров.

К такому выводу пришли астрономы из центра "Антистихия" после проведения ряда исследований.

Отметим, что в прошлом году вблизи Земли пролетело более 700 астероидов разной величины. Расстояние между Землей и космическими телами составляло менее десяти миллионов километров, что считается достаточно малым. Ученые зафиксировали все пролетевшие мимо Земли астероиды и сообщили, что около ста из них имели диаметр около 100 метров, пишет Риа-новости.

Как известно, данные астероиды не относятся к группе больших небесных тел. К большим астероидам относятся только те, диаметр которых составляет одну тысячу метров и более. Напомним, что на Земле существует около 120 кратеров, которые были оставлены упавшими космическими телами. На территории России имеется всего один кратер, который образовался в результате падения крупной величины – диаметр кратера составляет 100 километров. Такой огромный метеорит, по мнению ученых, упал на нашу планету почти сорок миллионов лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что к Земле приближается гигантский астероид.