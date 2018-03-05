Назван средний срок использования устройств Apple

Чуть более четырех лет составляет средний срок использования устройств от Apple, посчитали эксперты аналитической компании Asymco.

Для расчетов они использовали информацию, представленную корпорацией Apple. На данный момент компания продала по всему миру 2,05 миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются, пишет Business Insider.

Такое количество проданных устройств, отмечается в исследовании, было накоплено в третьем квартале 2013 года, от которого нас отделяет четыре года и три месяца. Это, по мнению экспертов, является средним сроком использования продуктов компании.

Эксперты замечают, что пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

Напомним, ранее стали известны сроки премьеры трех новых iPhone.