Аппарат "Юнона" запечатлел неимоверную красоту Юпитера: фото

Космический аппарат "Юнона" передал на Землю новый фотоснимок южного полюса крупнейшей планеты солнечной системы - Юпитера.

Такое сообщение в воскресенье, 4 марта, опубликовало агентство NASA.

На снимке можно заметить ураганы и кучевые облака, которые тянутся к экватору Юпитера. Кроме того, хорошо заметна линия раздела дня и ночной стороны планеты.

К слову, фотоаппаратура на "Юноне" сделала автоматический снимок 7 февраля нынешнего года - во время 11-го подлета к Юпитеру. В этот момент аппарат находился на расстоянии 120553 километров от пика облаков планеты.

Напомним, ранее NASA показало фото пейзажей космоса, сделанное в миллиардах километров от Земли.