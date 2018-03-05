Аппарат "Юнона" запечатлел неимоверную красоту Юпитера: фото

К слову, аппарат провел съемку во время своего 11-го подлета к планете.
Космический аппарат "Юнона" передал на Землю новый фотоснимок южного полюса крупнейшей планеты солнечной системы - Юпитера.
Такое сообщение в воскресенье, 4 марта, опубликовало агентство NASA.
На снимке можно заметить ураганы и кучевые облака, которые тянутся к экватору Юпитера. Кроме того, хорошо заметна линия раздела дня и ночной стороны планеты.
К слову, фотоаппаратура на "Юноне" сделала автоматический снимок 7 февраля нынешнего года - во время 11-го подлета к Юпитеру. В этот момент аппарат находился на расстоянии 120553 километров от пика облаков планеты.
Напомним, ранее NASA показало фото пейзажей космоса, сделанное в миллиардах километров от Земли.