Экс-глава Google спрогнозировал, когда произойдет восстание машин

Бывший главный исполнительный директор американской корпорации Google Эрик Шмидт утверждает, что восстание машин произойдет не раньше, чем через 10-20 лет.

Во всех современных технологиях есть "серьезные ошибки", рассказал он на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, пишет The Next Web.

"Я могу с уверенностью предсказать, что это (восстание машин — Ред.) произойдет не раньше, чем через 10–20 лет. Поэтому об этом стоит беспокоиться, но не сейчас, а позже", — отметил экс-глава Google.

Ранее сообщалось, что компания The Boring Company, принадлежащая известному американскому бизнесмену-инноватору Илону Маску, готовится к массовому выпуску самых безопасных огнеметов нового поколения "на случай зомби-апокалипсиса".