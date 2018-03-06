Ученые рассказали, как можно предовратить смерть мозга

Группа ученых-неврологов из университетской клиники "Шарите" (Берлин,ФРГ) раскрыли процессы, которые происходят в мозгу человека в процессе умирания.

Соответствующее сообщение опубликовало специализированное издание Science Alert.

Согласно результатам исследований, "мозговое цунами" представляет из себя волну деполяризации нервных клеток, неконтролируемо распространяющаяся по коре больших полушарий и вызывающих гибель нейронов.

Ученым довелось доказать, что у животных на протяжении 20-40 секунд после прекращения снабжения кислородом мозг переходит в энергосберегающий режим. После этого нервные ткани становятся неактивными, а между нейронами прекращается связь. Через несколько минут начинают "ликвидироваться" ионные градиенты, формирующие мембранный потенциал, необходимый для выполнения нейронами их функций.

Кроме того, исследователи наблюдали за "мозговым цунами" у пациентов, которым была диагностирована смерть мозга и пришли к выводу, что волна деполяризации может быть обратимой без вреда для нейронов − если удастся предотвратить их гибель до того момента, как подача кислорода будет восстановлена.

Напомним, ранее ученые разработали 4D-очки с эффектом прикосновения.