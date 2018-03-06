Ученые разрабатывают революционную вакцину против рака

Ученые из Университета штата Мичиган разрабатывают вирусоподобную частицу, известную как Qβ, которая способна победить рак в организме человека.

Революционная разработка, возможно, сможет простимулировать иммунитет, который искоренит опасное заболевание. Об этом сообщает Medicalxpress.

"Этот проект уникален тем, что основное внимание уделяется разработке нового поколения противораковой иммунотерапии. Он направлен на создание нового метода борьбы с раком, дополняющего современную химио- и радиотерапию", - утверждает профессор химии колледжа естественных наук, биомедицинской инженерии при Инженерном колледже.

Ученые убеждены, что частицы Qβ способны создать в организме человека противоопухолевый иммунитет, который уменьшит рост раковых клеток или защитит от них. Исследователи планируют использовать структуру Qβ для разработки мутаций, которые способны уменьшить токсические антитела и стимулировать нужные клетки, убивающие онкологию. Согласно гипотезе, этот метод превосходит традиционные химиотерапевтические процедуры.

"Новая вакцина уменьшит рост онкологии, защитит пациента от развития опухоли и ее перерождения. Если мы сможем далее понять связи между структурными особенностями образований Qβ и противоопухолевым иммунитетом, то модернизируем вакцину против рака", - поясняют ученые.

Первоначально вакцина будет испробована на животных. Американские исследователи намерены лечить собак, которые страдают остеосаркомой, сложной костной опухолью.

Напомним, ранее ученые опровергли связь между развитием рака мозга и гаджетами.