Инопланетяне воспринимают людей подобием белок и оленей

Японский ученый Мичио Каку, который популярный в США, заявил, что люди для инопланетян являются подобием белок или оленей.

Согласно теории ученого, человечество будет порабощено инопланетными существами, которые обладают сверхинтеллектом, пишет Vistanews.ru.

Ученый также заявляет, что жители других планет являются намного развитие в плане интеллекта, нежели люди, а потому и воспринимают человечество, как подобие белок и оленей. Именно по этой причине инопланетяне не стремятся выходить на связь с людьми или отвечать на человеческие сигналы в космосе.

По словам опытного исследователя и автора книг по инопланетной жизни, человечество сможет увидеть первого живого гуманоида не раньше 2100 года, именно в тот момент пришельцы могут поработить людей.

Напомним, ученые рассказали, какую опасность несут "послания инопланетян".