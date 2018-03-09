Ученые выяснили, как с помощью вина можно быстро похудеть

Один-два бокала сухого вина перед сном являются отличной профилактикой ожирения.

К такому выводу пришли научные работники из Вашингтонского и Гарвардского университетов, сообщает издание Natural News.

Исследователи провели масштабное исследование, которое продемонстрировало очевидную пользу вина для избавления от лишних килограммов.

Для достижения эффекта, отмечают ученые, необходимо вместо ужина выпивать перед сном 50 мл напитка ежедневно. Вино даст ощущение сытости, что позволит похудеть. Однако данная процедура в перспективе еще и значительно улучшит самочувствие.

Эксперты утверждают, что любительницы фитнеса, которые перед сном заменяют ужин бокалом-другим сухого вина, никогда не набирают лишний вес.

Ученые отмечают, что в этом полезном напитке присутствуют компоненты, которые оказывают воздействие на жировые клетки в организме. Эти соединения, помимо прочего, предотвращают появление новых нежелательных отложений на талии и бедрах.

Напомним, согласно данным исследования, которое было опубликовано в European Journal of Clinical Nutrition, один бокал белого или красного вина существенно улучшит состояние сосудов.