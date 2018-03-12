Блогеры показали, что ждет планету после восстания роботов: видео

Американские блогеры опубликовали видео, на котором воспроизводится жизнь Земли после захвата роботами. Они считают, что планета превратится в пустыню с пылевыми бурями и сильным ветром.

По поверхности будут расхаживать роботы. По сюжету видео, роботы хоть и захватят жизнь, но Земля им "отомстит" за исчезновение человечества. Роботы погибнут, потому что не могут приспосабливаться к окружающей среде. Видео размещено на Youtube-канале NIXOLAS.

Стоит отметить, что в реальности восстание машин вряд ли может угрожать человечеству. Как минимум потому, что роботов в мире пока слишком мало для того, чтобы они могли восстать. В данный момент разработки человекоподобных роботов находятся в зачаточной стадии.

Напомним, ранее в Германии робота научили приносить пиво из холодильника.