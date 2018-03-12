Ученые предупредили, чем опасны лимоны в составе напитков

Лимонный сок в составе напитков может спровоцировать в организме рост микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания.

Ученые из Медицинской школы Нью-Йоркского университета утверждают, что проблема заключается в гигиене, сообщает Deccan Chronicle.

Специалисты проанализировали кусочки лимонов из 21 ресторана посредством мазка. Результаты исследования показали, что у 70% образцов был зафиксирован рост микроорганизмов. Всего ученые обнаружили 25 видов различных вредоносных бактерий, которые могут спровоцировать опасные заболевания.

Исследователи отмечают, что сотрудники ресторанов прикасаются к лимону множество раз, отрезая кусочек. Затем их кладут в контейнер или стакан. Впоследствии цитрусовые попадают в напиток, когда на ломтиках уже присутствуют микроорганизмы. Не спасает от опасности даже алкоголь, градусы которого не всегда способны уничтожить опасные бактерии.

Как сообщалось ранее, один-два бокала сухого вина перед сном являются отличной профилактикой ожирения и помогут в борьбе с лишними килограммами.