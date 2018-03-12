Маск анонсировал краткие полеты первого "марсианского" корабля SpaceX

Основатель американской компании SpaceX, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск заявил, что первый "марсианский" корабль, который она строит, сможет совершать краткие полеты в первой половине 2019 года.

Иногда планы и ожидания бизнесмена немного завышены, рассказал он во время выступления на ежегодной ярмарке технологий SXSW в техасском городе Остин, сообщает CNBC News.

"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать краткие полеты в первой половине следующего года", — отметил Маск.

Напомним, задачей SpaceX является отправка грузовой миссии на Марс к 2022 году. Сейчас в компании работают над ракетной системой Big Falcon Rocket. Ракета-носитель должна будет вывести в космос межпланетный корабль длиной 48 метров с оборудованными в нем 40 кабинами для астронавтов, и сможет использоваться повторно.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy. Узнать больше о запуске можно здесь.