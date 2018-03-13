В Швейцарии робот освоил стиль танцев "пьяный батя": видео

Команда исследователей из университета ETH Zurich (Швейцария) выпустила прототип робота-"танцора", способного двигаться в такт звучащей музыке.

Соответствующее сообщение опубликовал специализированный портал The Verge.

Робот получил название ANYmal. Он оснащен датчиками и микрофонами, благодаря которым нормально реагирует на звук. Процессор устройства анализирует данные и передает ее на конечности, которые двигаются в такт музыке. Причем робот уже сейчас способен различать разные музыкальные жанры, под которые у него заготовлены определенные движения.

"Вы можете взять его на дискотеку, и робот будет понимать музыку и двигаться в такт", — заявили создатели ANYmal. По мнению журналистов, устройству еще крайне далеко до совершенства, а стиль его танцев крайне напоминает примитивные танцы типа "пьяный батя".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Японии создали робота, занимающегося сексом лучше человека.