Ученые рассказали, какую опасность несут смартфоны своим владельцам

Западные исследователи пришли к выводу, что смартфоны, даже с самыми современным аккумуляторами, с легкостью способны вызывать проблемы с психикой у своих владельцев.

Такое сообщение было опубликовано на портале Business Insider. Согласно обнародованным данным, постоянные звонки и оповещения подталкивают гормоны стресса к действию, постоянно вызывая у психики защитную реакцию типа "бей или беги". Уже сейчас 89% студентов в вузах США жалуются на "фантомные" виброзвонки — реакция мозга на смартфон, даже если тот вовсе выключен. Кроме того, 86% опрошенных учеными американцев утверждают, что регулярно проверяют через смартфоны электронную почту и обновления в соцсетях.

По мнению эндокринолога Роберта Люстига, телефонные уведомления заставляют мозг находиться в постоянном состоянии стресса и страха. Это, в свою очередь, приводит к тому, что префронтальная кора головного мозга, отвечающая за саморефлексию, волю, абстрактное мышление, самовосприятие и метазнание, перестает работать как надо.

"Вы заканчиваете глупыми вещами, которые могут привести к беде", — сказал Люстиг.

По утверждению американских ученых, 97,5% людей не способны на настоящую многозадачность. В случае, если человек чем-либо занят, то ему приходится прерываться, чтобы ответить на телефонный звонок. Соответственно, повышается уровень гормона стресса - кортизол. Для его нейтрализации мозгу требуется гормон радости - дофамин. Иначе накапливаемый стресс при попытке сделать много вещей сразу приводит к болезненным состояниям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые нашли способ подзарядки смартфона с помощью воздуха.