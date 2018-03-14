Ученые рассказали о пользе острых продуктов питания

14 марта 2018, 03:31

Исследователи подчеркнули благотворное влияние на работу сердца и сосудов.

Ученые считают острую пищу полезной

Острые специи, в том числе перец чили, помогут в борьбе с лишними килограммами, уменьшат потребление соли и нормализируют работу сердечно-сосудистой системы.

Свои исследования ученые провели на добровольцах, которые увеличили употребление острых продуктов питания. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Hypertension.

"Недавно наши коллеги обнаружили, что небольшие количества капсаицина, жгучего вещества перца, усиливают вкус соли. Мы проверили, влияет ли этот эффект на то, как много соли потребляет тот или иной человек", — рассказывает Чжимин Чжу из Военно-медицинского университета Китая.

Ученые отмечают, что острая пища долгое время считалась вредной для органов пищеварения, однако впоследствии удалось выяснить и положительный эффект. Биологи убеждены, что острые блюда способствуют сжиганию жировой ткани, ускоряют метаболизм и снижают воспаления в организме.

Эксперименты на шестистах добровольцах показали, что употребление острой пищи понижало давление в кровеносных сосудах на 8,5 миллиметров ртутного столба. Результата удалось достигнуть благодаря тому, что перец позволяет человеку употреблять меньше соли, ведь специи придают блюдам соленость.

Ученые отмечают, что китайская пища считается одной из самых острых в мире. Эти тенденции они рекомендуют перенять европейцам и американцам, чтобы улучшить полезное качество приготовленных блюд.

Как ранее сообщалось, ученые выяснили, что регулярное употребление красного вина в комплексе с черным шоколадом поможет организму человека приостановить процесс старения.

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ученые продукты здоровье Чили перец Острая пища
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