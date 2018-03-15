Ученые рассказали о надежном способе замедлить старение тела

В Великобритании команда ученых под руководством профессора Бирмингемского университета Джанет Лорд и профессора Стефана Герриджа из Королевского колледжа Лондона рассказали о действиях, нужных для того, чтобы люди смогли "смолоду" приостановить процесс старения.

Главную проблему ученые видят в том, что нынешнее человеческое общество малоактивное, сообщает портал "НВ". В среднем большинство взрослых людей каждый день проводят около 15 часов в сидячем положении. Плюс они тратят примерно восемь часов на сон. Соответственно, на физическую активность остается не более часа.

Со временем уровень активности людей падает еще ниже. В среднем возрасте они начинают терять мышечную массу и вес со скоростью 1-2% в год. Однако по тем людям, которые занимаются спортом, в частности велосипедным, года "бьют" заметно "легче". С возрастом велосипедисты не теряют мышечную массу, а их кости утончаются незначительно. Кроме того, их иммунная системя работает практически также, как и у молодых людей.В частности, ученые обнаружили, что в организме велосипедистов по-прежнему производятся множество Т-лимфоцитов.

По мнению Джанет Лорд, вернуть контроль над своим телом и предотвратить его износ - вполне посильные задачи. Как считает ее коллега и врач Салли Дэвис, людям нужно делать не менее 150 минут аэробных нагрузок в неделю начиная с 25-летнего возраста.

Напомним, ранее ученые выявили новую опасность употребления алкоголя.