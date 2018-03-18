В небе над Бостоном засекли гигантский НЛО, опубликовано видео

Аппарат медленно двигался из стороны в сторону, будто изучая местность.
Опубликовано видео, как над американским Бостоном зависло гигантское НЛО.
Автором ролика стал водитель, который двигался по заснеженной трассе.
Два ролика были опубликованы на странице "Section 51 2.0" 10 и 12 марта. Оба показывают, как над Бостоном между заснеженных деревьев движется огромный летающий объект.
Аппарат медленно двигался из стороны в сторону, будто изучая местность. При приближенной съемке видно, что у объекта есть иллюминаторы. К тому же, аппарат движется вокруг своей оси. На следующем видео зафиксировано, как НЛО уверенно летает над домами и машинами.
В результате в соцсетях развернулись споры. Так, опытные уфологи пока не дали своих комментариев, а скептически настроенные пользователи уверяют, что это подделка.
Напомним, ранее была создана "карта вторжений" инопланетян на Землю.