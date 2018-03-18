В NASA рассказали, когда Земля может столкнуться с астероидом-убийцей

В 2135 году гигантский астероид Бенну столкнется с Землей, заявили ученые NASA. По мнению исследователей за время, оставшееся до часа "Х", научный мир вряд ли сможет найти способ, чтобы уберечь планету от фатального столкновения с небесным телом, чьи размеры превышают 500 метров.

В предоставлено докладе американские ученые заявили, что, несмотря на малую вероятность предотвращения столкновения, уже сейчас ведущие конструкторы работают над созданием специального, сверхтяжелого космического аппарата HAMMER, который должен будет выйти в дальний космос и попытаться выбить астероид с его смертельной орбиты. Предполагается применение ядерного заряда, однако последствия такого радикального способа на сегодня до конца не рассчитаны.

Астрофизики всего мира уже несколько десятилетий с тревогой наблюдают за движением Бенну. Вначале его траектория была несколько иной, однако после нескольких столкновений с малыми космическими телами, астероид "перенацелился" на Землю. Очень велика вероятность того, что 25 сентября 2135 года астероид врежется в нашу планету, выделив энергию в 1 тысячу 200 мегатонн.

Напомним, ранее геологи нашли доказательствах столкновения Земли с огромным астероидом.