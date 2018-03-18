Ученые рассказали, какой вред здоровью могут нанести зубные щетки

После чистки зубов на щетинках зубных щеток еще долгое время остаются молекулы триклозана, содержащиеся в зубной пасте.

К такому выводу пришли ученые из Массачусетского университета после изучения многоразового использования зубной щетки, сообщает Environmental Science & Technology.

Исследователи убеждены, что люди, которые регулярно пользуются одной и той же зубной щеткой, не вымывая ее тщательно, подвергают свой организм значительному воздействию триклозана. Это вещество, по мнению экспертов, разрушает гормоны, а также вырабатывает устойчивость организма к антибиотикам и способствует возникновению бактерий, стойких к уничтожению.

В результате ряда экспериментов было доказано, что после одной чистки зубов молекулы триклозана сохраняются на щетке в течение двух недель. Воздействие этого вещества на организм человека еще до конца не изучено, однако известно, что, попадая со сточными водами в реки, озера и моря, триклозан наносит непоправимый урон рыбам и прочим обитателям водоемов

Как ранее сообщалось, в результате ряда исследований ученые выяснили, что кофеин способствует сжиганию жировых клеток в организме человека.