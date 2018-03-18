Ученые пояснили, как компьютерные игры влияют на уровень агрессии человека

Немецкие ученые экспериментальным путем установили, что компьютерные игры на агрессивность человека напрямую не влияют, развеяв популярный миф взаимосвязи игр и агрессивности подростков.

Участниками эксперимента стали 90 добровольцев. Их средний возраст составлял 28 лет. Ни один из них раньше никогда не играл в предложенные игры – GTA V и The Sims 3.

Как сообщает Molecular Psychiatry, два месяца они ежедневно играли за компьютером не менее 30 минут, и при этом их уровень агрессии оставался неизменным.

Причем ни сюжет игры, ни возраст молодежи не влияют на апатию или агрессию. Подобным образом ученые.

Однако данный результат нельзя считать точным, так как уровень агрессии следует замерять в долгосрочной перспективе.

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