Ученые установили, как дезодоранты вредят здоровью

Австралийские ученые выяснили, что в дезодорантах есть вещества, которые провоцирую развитие аллергии и других болезненных состояний человеческого организма.

Как пишет MailOnline, в исследованиях участвовали 1100 человек, 26% из которых констатировали неприятные реакции на запах дезодоранта. Среди таких реакций – головная боль, головокружение, заложенность носа, тошнота и другие проявления аллергии.

Также ученые установили, что дезодоранты-антиперспиранты увеличивают риск рака груди. Из-за содержащихся в составе антиперсперантов соединений алюминия блокируются потовые железы, накапливаясь в тканях груди. Долгосрочное воздействие этих веществ и приводит к образованию опухолей.

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