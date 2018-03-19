Ученые выяснили, кто для женщин лучше в сексе – мужчины или лесбиянки

По данным научного исследования американского Университета Арканзаса, женщины чаще испытывают оргазм во время секса с представительницами своего же пола, нежели с мужчинами.

Как пояснила The Sun сотрудница научно-исследовательского университета, доктор Кристен Йозковски, это связно с тем, что лесбийские половые отношения более разнообразны.

Так, по результатам опроса, при однополом сексе женщины испытывают до 55 оргазмов в месяц.

В целом, в опросе приняли участие 2,3 тысячи женщин из разных стран и с разным половым опытом, их возраст колебался от 18 до 65 лет. У гетеросексуальных пар в среднем секс случается чаще, но заканчивается он оргазмом для женщины чаще именно при гомосексуальной связи.

Сексолог Ребекка Дакин объяснила это тем, что женщине необходима длительная прелюдия (не меньше 45 минут), а для легковозбудимых мужчин это представляет проблему.

Напомним, в Португалии был проведен опрос, результаты которого показали, что 40% женщин хотя бы раз испытывали оргазм раньше, чем "планировали". Приблизительно 3% женщин назвали проблему преждевременного оргазма "хронической".

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