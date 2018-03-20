Ученые выяснили, как регулярное употребление Виагры помогает предупредить онкологию

Систематическое употребление небольшого количества Виагры уменьшает риск развития рака тонкой и толстой кишки. Препарат препятствует образованию полипов и аномальному скоплению клеток.

К такому выводу пришла группа ученых из Медицинского колледжа Джорджии в Университете Августы и Центра рака в Грузии, сообщает EurekAlert.

Исследователи провели испытания на мышах и увидели снижение количества образований у грызунов с генетической мутацией, которая способствует производству полипов и впоследствии приводит к развитию колоректального рака.

"Прием дозы Виагры может уменьшить количество опухолей у этих животных наполовину", - говорит ученый Даррен Д. Браунинг.

Препарат поможет предупредить рак, заявляют исследователи, однако уже существующее онкологическое заболевание Виагра преодолеть не в силах. Лекарство рекомендуется использовать исключительно с целью профилактики рака.

"Наши исследования показали, что Виагра может быть весьма эффективным профилактическим средством, препятствующим образованию полипов в кишечнике. Препарат уменьшает вероятность развития рака толстой и тонкой кишки, то есть его можно смело назначать людям, склонным к данному заболеванию", — говорят специалисты из США.

Напомним, ранее ученые из Массачусетского университета выяснили, что многоразовое использование зубной щетки может нанести организму непоправимый вред.