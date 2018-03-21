Ученые выяснили, что голодать пару дней в неделю - полезно

Английские ученые из Университета Суррея провели исследование и выяснили, что умеренное голодание с перерывами лучше снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем низкокалорийная пища.

В исследовании приняли участие люди с избыточным весом, которые должны были потерять пять процентов своей массы, сообщается на портале EurekAlert!.

Добровольцев поделили на две группы. Первая питалась в привычном режиме только пять дней в неделю, два остальных уменьшали калории до 500-600 в сутки. Другая группа питалась по принципу диеты – 600 ккал в сутки.

В ходе эксперимента отсеялось около 20 процентов участников, которые не смогли следовать диете или не снизили нужный вес, а 27 человек завершили программу.

По результатам оказалось, что диета первой группы добровольцев, когда человек в течение двух дней в неделю ограничивает калорийность рациона до 500-600 килокалорий, способствует быстрому усвоению жира.

Людям этой группы удалось похудеть за 59 дней, а те, кто питался каждый день по 600 ккал, достигли результата за 73 дня. При этом умеренное голодание с перерывами способствовало снижению систолического артериального давления на девять процентов у людей из первой группы и на два процента — у второй.

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