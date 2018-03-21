Ученые рассказали о вреде цитрусовых для организма

Биоактивные компоненты грейпфрута оказывают влияние на обмен женского гормона эстрогена, повышая тем самым вероятность появления рака молочной железы.

Такой вывод в результате исследований сделали канадские ученые из Института здоровья Лоуренса. Они настаивают, что грейпфрутовым соком нельзя запивать лекарства.

По мнению ученых, вещества фуранокумарины, содержащиеся в грейпфруте, значительно ускоряют выведение из организма ферментов, необходимых для усвоения лекарств. Действие лекарственных субстанций при этом возрастает в 2-10 раз, провоцируя риск передозировки и интоксикации внутренних органов.

Негативное влияние на организм могут оказать и мандарины. Их употребление противопоказано при ряде заболеваний, но, как говорят ученые, универсально вредны мандарины из-за своей кожуры. С целью хранения эти цитрусовые обрабатываются специальным составом, в котором присутствует этилен, способный скапливаться в печени и разрушать ее. Медики настоятельно рекомендуют не употреблять мандариновую кожуру для домашней готовки.

Исследователи отмечают, что апельсины и лимоны являются серьезными аллергенами. Поедание большого количества этих цитрусовых фруктов усиливает приток мочевой кислоты в ткань костей, с чем связано развитие мучительного для суставов заболевания — подагры.

Напомним, исследования показали, что систематическое употребление небольшого количества Виагры уменьшает риск развития рака тонкой и толстой кишки. Препарат препятствует образованию полипов и аномальному скоплению клеток.