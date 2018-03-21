Викканская жрица назвала топ-5 продуктов для повышения сексуального либидо

Викканская жрица Елена Кузьмич назвала топ-5 афродизиаков, которые помогут регулярно заниматься сексом, что, как известно, способствует омолаживанию организма как женщин, так и мужчин, а также помогает дольше сохранять их тела в тонусе.

В своем блоге для ТСН она отметила, что уровень сексуальной энергии зависит от того, как человек себя чувствует. Если он доволен собой, у него хорошее самочувствие, то и сексуальная энергия будет бить через край. И наоборот, когда он утомлен, приболел или у него низкая самооценка, то о любовных играх не может быть и речи.

Итак, "хит-парад" естественных природных афродизиаков выглядит так:

Кунжут

Кунжут насыщает организм протеинами и другими полезными веществами, улучшает самочувствие. В некоторых культурах считается, что его семена обладают магической силой. Чтобы повысить собственную сексуальную энергию, можно использовать семена кунжута целым или перемолоть его, добавить к десерту или основным блюдам.

Укроп

Это нежное растение снимает воспаления. Можно использовать семена или листья укропа для приготовления чая и в качестве приправы к пище. В сочетании с красным вином укроп улучшает работу желудка и усиливает сексуальное влечение.

Кориандр

Это растение помогает избавиться от спазмов и стимулирует пищеварение. Традиционно его употребляют, чтобы избавиться от проблем с желудком, избежать слабости и преодолеть головную боль. Кориандр – это замечательная приправа для супов, десертов, запеканок и салатов. Перемолотые семена кориандра хорошо сочетаются с пивом, они придают ему особый вкус. Кроме того, на нем можно настаивать чай.

Шафран

Листья этого растения используются не только в медицинских целях, но и как краситель. Шафран расслабляет, улучшает настроение, бодрит и создает прекрасную любовную атмосферу.

Лук

Обычный лук также обладает большим сексуальным эффектом. Лук активизирует все системы организма и повышает сексуальное желание. Если боитесь неприятного запаха изо рта после употребления лука, не используйте его сырым – лучше приготовьте пирог с добавлением лука, трав и помидоров.

"Используя эти растения отдельно или комбинируя их, можно создать собственный рецепт страсти. Но помните, что никакие афродизиаки не заменят настоящей любви", – резюмировала Кузьмич.

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