Нью-Йорк, Барселона или Рим. Ученые гадают, куда рухнут обломки китайской орбитальной станции

Неуправляемая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" 31 марта или 1 апреля войдет в плотные слои атмосферы и упадет на Землю.

При этом до сих пор точно никто не знает, когда и где упадет на Землю космическая станция, свидетельствуют новые расчеты исследователей, сообщает Republic.

Специалисты не могут сделать точных расчетов времени падения, поскольку оно зависит в том числе от плотности отдельных верхних слоев атмосферы, показатели которой постоянно меняются. Предсказать место падения еще сложнее из-за того, что "Тяньгун-1" делает несколько оборотов вокруг Земли каждые сутки, поэтому даже разница в несколько десятков минут дает крайне большой разброс координат.

Последние расчеты независимой исследовательской организации The Aerospace Corporation показали, что наиболее вероятным днем падения станции будет 1 апреля. Однако исследователи допускают погрешность в плюс-минус четыре дня.

А наиболее вероятным местом падения, исходя из текущей орбиты "Тяньгун-1", специалисты назвали небольшую область в районе 42 - 43 градусов северной или южной широты. В северном полушарии на этой широте находятся многие крупные города, такие как Нью-Йорк, Барселона, Рим, Сочи, Владивосток.

Специализирующийся на астероидах нидерландский ученый Марко Лангбрек дает схожие оценки времени падения: по его расчетам, "Тяньгун-1" войдет в плотные слои атмосферы 31 марта с погрешностью в плюс-минус три дня.

Все специалисты единодушны во мнении, что большая часть "Тяньгун-1" в любом случае сгорит в атмосфере. Тем не менее, какие-то отдельные части станции, скорее всего, достигнут земной поверхности - наблюдатели с Земли смогут видеть станцию как большой огненный шар, по размерам сравнимый с метеоритом, упавшим в окрестностях Челябинска в 2013 году.

Если станция рухнет на жилые районы это может привести к десяткам человеческих жертв. Но такая вероятность оценивается как крайне незначительная ввиду их крайне низкой площади по сравнению с океаном и незаселенными участками суши.

Известно, что станция размером 11 м была запущена в космос еще в 2011 году, за все время ее посетили шесть "тайконавтов", в том числе первая китайская женщина, побывавшая в космосе. 21 марта 2016 года в китайских СМИ появилась заметка о том, что связь со станцией "Тяньгун-1" прекращена.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электрокар Tesla.