Какое время суток для секса лучше всего

Несмотря на сложившийся стереотип, что сексом лучше всего заниматься под покровом ночи, сексологи настаивают, что предаваться любви лучше по утрам.

По их словам, секс по утрам имеет массу преимуществ, как физических, так и эмоциональных. Топ- 5 причин для утреннего секса приводят Комментарии.UA:

1. Утренний секс – лучшая альтернатива утренней тренировке. Ученые утверждают, что час секса сжигает калорий почти столько же, сколько и 30-минутная пробежка.

2. Не надо раздеваться, так как партнеры уже спят обнаженными (или в чем-то, что и так легко снимается). Это делает процесс более быстрым, что особенно актуально для будней.

3. Совместить два в одном – секс и принятие душа – если перенести секс в ванную.

4. После рабочего дня секс зачастую превращается в рутину. К тому же уставшие партнеры не всегда готовы на ласки. Это тоже повод перенести секс на утро.

5. Утренний секс укрепляет иммунную систему, повышая уровень IgA – антитела, которое защищает от инфекции.

Напомним, ранее ученые установили что секс поможет противостоять новому вирусу гриппа.