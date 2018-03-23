Ученые рассказали, какую опасность несут для людей фруктовые соки

Группа ученых из Университета Эмори (США) после длительных исследований пришла к выводу, что постоянное распивание сладких напитков, в первую очередь - фруктовых соков, увеличивает риск преждевременной смерти у людей старше 45 лет.

Соответствующее сообщение опубликовано на специализированном портале EurekAlert!.

Согласно обнародованным данным, в окончательную выборку вошли около 18 тысяч волонтеров. Ученые намерено исключили людей, страдавших от диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь исследователи оценивали Был уровень употребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара - в том числе содовую воду, соки, конфеты, "сладкие" завтраки.

За волонтерами наблюдали в течение шести лет. При этом в случае смерти кого-либо из них, ученые сразу старались выяснить причину - включая сердечный приступ и другие нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы. Также учитывались другие возможные факторы, которые влияют на смертность - уровень доходов, курение и физическую активность.

В конечном итоге выяснилось, что те волонтеры, кто выпивал в районе 1 литра сладких напитков в сутки, умирали вдвое чаще от ишемической болезни сердца - по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день.

Напомним, ранее ученые рассказали, как можно предотвратить смерть мозга.