НЛО преследовал военный самолет в небе над США, опубликовано видео

В США житель Линкольна заснял в небе неопознанный летающий объект, который двигался за авиалайнером.

Оператор заметил, что сначала объект серьезно отставал от авиалайнера, однако затем резко увеличил скорость, поравнялся с самолетом, а потом обогнал и наконец исчез в бескрайних синих просторах.

Стоит также добавить, что через некоторое время в поле зрения изумленного оператора появились три истребителя и военный вертолет, которые явно спешили догнать неопознанный объект.

Напомним, ранее сообщалось, что в небе над Бостоном засекли гигантский НЛО.