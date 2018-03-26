Как похудеть без диет: в Калифорнии назвали топ-5 правил

Помочь людям похудеть могут не столько диеты, сколько вдумчивое питание, заявили исследователи из Университета штата Северная Каролина и Департамента общественного здравоохранения в Северной Каролине. Ученые доказали, что вдумчивое питание без посторонних факторов позволяет сбросить около 5% веса за несколько месяцев.

Как свидетельствует доклад ученых, опубликованный Woman's Health, для этого необходимо придерживаться 5 полезным советам:

1. Есть больше растительных белков. Это обеспечивает длительное чувство сытости и бережет от переедания. Речь идет, в частности, о бобовых.

2. Уделять еде больше времени. Есть рекомендуют вдумчиво, не спеша, смакуя. Чувство сытости приходит со временем, поэтому если выделять на прием пищи хотя бы 20 минут, то насыщение может прийти раньше, что убережет от лишних калорий.

3. Не есть, если действительно не хочется. Иногда желание поесть вызвано не естественной потребностью организма, а стрессом. Таких ситуаций нужно избегать.

4. Нужно наслаждаться пищей. Ученые советуют остановиться и прекратить прием пищи, как только вы перестали ощущать наслаждение от еды.

5. Не отвлекаться от еды, пока кушаете. Речь идет, к примеру, о работе, чтении или просмотре телевизора.

Напомним, ученые научились замораживать в человеке голод. Буквально. В США нашли способ существенно снизить аппетит у желающих похудеть.

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