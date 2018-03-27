Ученые рассказали, чем опасно поджаренное на открытом огне мясо

Мясо, поджаренное на открытом огне, увеличивает риски возникновения гипертонии (постоянно повышенного артериального давления крови).

К такому выводу пришли медики, состоящие в "Американской ассоциации сердечных заболеваний".



Они вместе с партнерами из Гарвардского университета наблюдали за состоянием здоровья около 100 тысяч добровольцев, которые изначально не страдали никакими сердечно-сосудистыми заболеваниями либо диабетом.



Выяснилось, что у тех, кто употреблял приготовленное на открытом огне мясо чаще пятнадцати раз в месяц, риско повышения кровяного давления был на 17% выше, чем у тех, кто употреблял его реже. Кроме того, чем лучше было прожарено мясо, тем сильнее оно влияло на давление.

Авторы работы также заявили, что если люди будут избегать подобных методов приготовления мяса (в том числе гриль, барбекю и сильную прожарку), то это в целом улучшит их здоровье, посколько прямой огонь высвобождает канцерогены, вызывающие онкологические заболевания, дефицит кислорода и сопротивление инсулина, который ответствен за уровень сахара в крови.

Напомним, ранее ученые назвали фрукты, улучшающие потенцию.