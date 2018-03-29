Названы медпрепараты, которые делают мужчин бесплодными и снижают потенцию

Ученые выяснили, что причиной бесплодия у мужчин могут стать противоаллергические средства.

Как показали результаты 40-летнего исследования Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе, такие лекарства негативно влияют на уровень тестостерона в организме, пишет The Guardian.

Как пояснили ученые, если угнетать активность гистамина в течение длительного времени, то это приводит заодно и к угнетению выработки тестостерона. Второй побочный эффект – влияние на форму сперматозоидов, их активности и количество.

Таким образом, регулярно принимая антигистаминные препараты, мужчины рискует заработать бесплодие и спровоцировать у себя мужское бессилие.

Ранее ученые раскрыли секрет счастливого брака. В исследовании участвовало 113 пар в возрасте 20 лет.

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