Названы медпрепараты, которые делают мужчин бесплодными и снижают потенцию

На исследование ушло 40 лет.
Ученые выяснили, что причиной бесплодия у мужчин могут стать противоаллергические средства.
Как показали результаты 40-летнего исследования Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе, такие лекарства негативно влияют на уровень тестостерона в организме, пишет The Guardian.
Как пояснили ученые, если угнетать активность гистамина в течение длительного времени, то это приводит заодно и к угнетению выработки тестостерона. Второй побочный эффект – влияние на форму сперматозоидов, их активности и количество.
Таким образом, регулярно принимая антигистаминные препараты, мужчины рискует заработать бесплодие и спровоцировать у себя мужское бессилие.
Ранее ученые раскрыли секрет счастливого брака. В исследовании участвовало 113 пар в возрасте 20 лет.
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