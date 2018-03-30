Ученые показали эталон женского тела: фото

Ученые из Университета Техаса благодаря двухлетнему исследованию определились со званием обладательницы идеальной фигуры. Титул достался британской актрисе и фотомодели Келли Брук, которая не скрывает свою любовь к лишним кило.

Авторы исследования проверили несколько параметров, включая вес, рост, форму лица и длину волос. И в результате именно Брук была определена как кандидат, наиболее близкий к идеалу.

При этом исследователями учитывали не только пропорции тела, но и то, насколько привлекательна данная фигура для мужчин. Стоит отметить, что современные стандарты женской красоты изменились. Постепенно уходит в прошлое худощавость, которую так ценили еще 15-20 лет назад. Теперь красивыми и соблазнительными считаются гораздо более пышные формы.

"Фигура, которую большинство женщин раньше сочли бы "слишком полной", привлекает мужчин больше прочих", – заключили специалисты из Университета Техаса.

Ранее пышнотелая модель Тесс Холлидей показала обнаженное тело в прозрачном купальнике. Аппетитные формы красавицы скрывает красное боди.

Напомним, ученые назвали кинозвезду с самыми сексуальными губами в мире. Помогать определять самые красивые губки ученым помогали 560 пластических хирургов.