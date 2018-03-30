Кто из знаков Зодиака самый богатый и в чем секрет их успеха

Астрологи назвали топ-5 самых богатых знаков Зодиака.

И, хотя у каждого правила есть свое исключение, все же можно выделить "звездных" любимчиков фортуны и финансов, исходя из типичных зодиакальных характеристик и качеств можно узнать отношение каждого знака зодиака к деньгам, пишет АСН.

Пятое место – Козерог

Первый ключ к несметным богатствам – неисчерпаемые запасы терпения Козерога. К тому же представители этого знака аскетичны, даже когда позволяет зарплата, что также влияет на уровень финансовых накоплений.

Правда, учитывая неторопливость Козерога, богатство он получит где-то ближе к пенсии, когда наконец решится заняться собственным делом.

Четвертое место – Овен

Овну нравится процесс заработка денег: для него это азартная игра, где цифры на банковском счете – это баллы.

При этом у него есть представление о том, сколько нужно для счастья. А все, что сверх, Овен готов отдавать на благотворительность или вкладывать в интересные проекты.

Третье место – Скорпион

Рецепт больших денег Скорпиона – много упрямства и столько же наглости. И он сам это знает. Его не смущают неудачи и падения, он не согласен на меньшее, у него не случаются взрывы расточительства или жалости к бедным родственникам, поэтому Скорпион уж точно обеспечит и своих детей и даже внуков.

Второе место – Телец

У Тельца есть специальные ритуалы по привлечению денег, для каждого представителя – свои.

В отличие от других знаков, Телец не коллекционер и не азартный игрок. У него есть четкий план покупок наперед с указанием предполагаемых цен. И именно мечты о покупке собственной яхты или острова и помогают ему продвигаться к финансовому процветанию.

Первое место – Дева

У Девы есть десяток заначек, причем в разных местах. К тому же она четко ведет собственный финансовый мониторинг: знает, где, на каком счету и сколько у него денег – и на что они будут потрачены. Да и родственников мониторит в этом плане.

Такой страсти к деньгам больше ни у кого в мире нет, заверяют астрологи.

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