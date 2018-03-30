Скоро жители Земли смогут увидеть "голубую Луну"

В субботу, 31 марта, жители Земли смогут наблюдать второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц — "голубую Луну".

В следующий раз такое астрономическое явление можно будет увидеть через два года, сообщает Space.com.

По данным издания, "голубая Луна" также взойдет над нашей планетой 31 октября 2020-го.

Напомним, 31 января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубая Луна" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.