Астролог назвал везунчиков и аутсайдеров апреля 2018 года

В апреле 2018 года звезды будут способствовать активной деятельности и прорывам в делах у Раков. Их ждет заключение множества контрактов и достижение компромиссов.

Ракам удастся в апреле выиграть тендер, которые они давно хотели получить, и поучаствовать в тех проектах, к которым они давно стремились. У Раков в апреле сложится благоприятно все то, что касается юридических дел, выигрыша судебных разбирательств и взаимодействия с общественностью, рассказал астролог Влад Росс "Главреду".

Он отметил, что у Козерогов будут успешными все дела, которые они начнут в апреле.

"Через тернии к звездам" — это про них, они смогут добиваться финансовых успехов и реализовывать новые проекты. Особенно им это будет удаваться во второй половине месяца. Они успешно смогут решать важные вопросы, связанные с вышестоящими, а также смогут получить продвижение в политике. У Козерогов в апреле будет позитивный, классный период. Но — они могут неожиданно ломать кости, потому им нужно быть очень осторожными", — сообщил астролог.

Он подчеркнул, что еще одним фаворитом в апреле станут представители знака Весы.

"У них все будет удачно складываться, наладятся отношения и контакты с родственниками. Для них хорошо это время приглашать родственников издалека в гости или ездить к ним, хорошо свататься и связывать себя родственными узами, предлагать руку и сердце. У Весов хорошо пойдут все те дела, которые будут касаться покупки недвижимости, смены места жительства, поездок и переездов", — говорит Росс.

По его словам, представителей знака Овнов в апреле ждет хороший период в плане финансов, денег.

"Особенно во второй половине месяца они смогут добиться блестящего успеха в новом проекте. У них словно вырастут крылья. Для Овнов в апреле главное — рисковать. "Кто не рискует, тот не пьет шампанского" — это главный лозунг для Овнов в этом месяце. Их ждет полная удача и новые свершения", — считает аналитик.

Он прогнозирует, что наиболее несладко придется в апреле Рыбам: "Их ждет предательство близких и друзей. Страшные неожиданные ситуации будут вмешиваться в их планы и проекты. Все будет срываться, все будет продвигаться и складываться не так, как им того хочется. Им лучше не перенапрягаться в этом месяце, иначе есть риск попасть в больницу. То есть для Рыб это период, когда они могут сорвать свое здоровье, особенно в психологическом плане. Вплоть до суицида, не дай Бог".

Эксперт заявил, что у Дев в апреле тоже будет сложна ситуация.

"Это — критический для них период. Особенно это может касаться любви и отношений. "Милый, любимый, родной ушел…", сложные ситуации с детьми, опасность кого-то потерять из близких, трудные ситуации, особенно в плане личной жизни и чувств — ко всему этому Девам нужно быть готовыми. Такого рода проблемы могут у них выйти на передний план. Для Дев главным будет не разругаться и не быть привередливыми, как они это любят. Девы вечно критикуют других. Так вот в апреле нужно эту критику убрать, иначе из-за нее можно будет потерять близких и родных", — предупредил он.

По его данным, плохой месяц также ждет Близнецов, особенно катастрофическим он будет в плане поездок.

"Близнецам лучше отложить все дальние поездки, путешествия, лучше не выезжать в дальнюю дорогу, потому что она будет чревата опасностями и неприятными ситуациями. Кроме того, в апреле на Близнецов могут "наезжать" проверяющие органы, налоговые службы, какие-то коллекторы — люди, которые из них будут пытаться "выбивать" какие-то финансы. Близнецам в апреле лучше отдать все свои долги и жить спокойно", — утверждает аналитик.

По его мнению, Стрельцов также ждет крайне неблагоприятный период в финансовом плане: "Они неожиданно, ни с того ни с сего, могут обанкротиться. Поэтому не нужно излишне рисковать в финансовом плане. Стрельцы любят принимать поспешные решения, но в этом месяце этого делать не стоит. Кроме того, большие покупки в дальнейшем могут не принести Стрельцам успеха, особенно в первой половине месяца. Представителям этого знака нужно просто затаиться. Лучше — провести обследование организма, потому что они могут столкнуться с истощением сил и ресурсов".

Астролог также назвал четыре знака, у которых в апреле будет двойственная ситуация.

"У Водолеев в первой половине месяца могут проявиться тайные враги, им будут строить козни, распускать о них сплетни — будут сложные ситуации. Но во второй половине месяца Водолеи будут "выруливать". В это время у них могут быть очень плодотворные союзы и удачные дальние поездки. Хорошо может складываться ситуация в плане образования. Также их ждет успех в операциях, связанных с недвижимостью. Также во второй половине месяца им будет легко удаваться восстанавливать отношения с обществом. В это время их ждет успех в карьере.

У Львов первая половина апреля будет не особо благоприятной. Могут быть сложные ситуации с дальними и близкими родственниками. А вторая половина месяца для Львов будет благоприятной. У них в это время может случиться служебный роман, либо они могут получить протекцию. Для Львов может благоприятно складываться ситуация в общественной иерархии, им удастся налаживание контактов с общественностью.

У Скорпионов в апреле могут быть не очень удачными поездки, могут возникать сложные ситуации в дороге, как и у Близнецов. Поэтому Скорпионам я бы посоветовал оставаться дома. У Скорпионов повышенная чувствительность, поэтому, если они будут чувствовать какую-то опасность, пусть даже куплены уже билеты, то лучше никуда не ехать. Во второй половине месяца ситуация может быть более благоприятной, особенно это касается работы, деятельности. В это время может неожиданно появиться возможность сменить место работы.

У Тельцов все будет очень хорошо в первой половине апреля. Все будет замечательно в том, что касается дальних поездок, путешествий, получения образования, выгодными будут контракты с иностранцами, успешными будут финансовые вложения. Вторая половина месяца для Тельцов не столь благоприятна. У них могут возникать ошибки в расчетах, могут быть неудачные покупки либо неправильные решения на работе. В этот период Тельцам лучше расслабиться и сделать косметологические процедуры", — добавил Росс.

Напомним, ранее астролог рассказал об опасности катастроф и политических убийств.