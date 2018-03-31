Связь четвертого поколения. Операторы объяснили, как проверить SIM-карту на доступ к 4G

31 марта 2018, 17:57

Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Стало известно, как проверить SIM-карту на доступ к 4G

Пользователи могут самостоятельно проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь четвертого поколения.

Об этом Lifecell, Vodafone и Kyivstar сообщили на сайтах и SMS-рассылками.

Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Для Lifecell это *455#, для Vodafone — *222#, для Kyivstar — *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки поддержки телефоном.

Напомним, 30 марта в Украине операторы мобильной связи запустили связь четвертого поколения 4G в двадцати городах.

Подробнее читайте в материале "Главреда" 4G в Украине заработал у Vodafone и lifecell: что это даст абонентам.

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